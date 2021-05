“Voy a luchar para que se haga justicia”

“Mi hija necesitaba que la atendieran más rápido. Ahora voy a luchar por ella y que se haga justicia porque no fue justo como terminó”, zanja Claudia. Los padres de Lara compartieron la foto para concienciar a la población joven de que el virus es mortal también para ellos. “La gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto es mentira”, expresó el padre.

Lara protagonizó la imagen que ha conmocionado a Argentina , ya que tuvo que tumbarse en el suelo del hospital esperando a ser atendida mientras se ahogaba. “Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta”, explicó su madre.

