‘Voy a hablar con el club tranquilamente’, dice Zidane tras termina la temporada con el Real Madrid

“Hemos dado todo en el campo. No hemos ganado nada y los jugadores quieren ganar. Yo soy el responsable de todo esto. La parte que me corresponde. Vamos a valorar todo esto”, dijo Zidane tras cerrar una temporada en blanco.

“Toda le gente puede estar orgullosa del equipo porque lo han dado todo hasta el último minuto, hoy también, ganando en el último minuto, no fue fácil, así que estoy orgulloso de ellos”, insistió el técnico merengue, cuyo equipo necesitaba ganar y que el Atlético no venciera frente al Valladolid.

