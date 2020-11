Votantes republicanos salen armados a la calle tras las acusaciones de fraude electoral de Trump

Este viernes, la asociación ha escrito un mensaje a través de Twitter en el que insta a los ciudadanos a salir a la calle con armas: “COME AND TAKE IT” (Ven y tómalo), apunta en su cuenta oficial, que tiene más de 32.000 seguidores.

“Hasta que no cuenten todos los votos, no nos vamos de aquí” , aseguraba a Efe este exmilitar de 38 años residente en Phoenix portando dos armas porque, según él, quiere y puede.

You May Also Like