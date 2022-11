votaciones en California, Florida y Texas y más

Un escaño cambiado o recogido es un escaño en la Cámara o el Senado que los votantes quitan a un partido y confían al otro. Debido a la redistribución de distritos, nueve escaños de la Cámara de Representantes, incluyendo siete nuevos escaños en los que no hay ningún titular y dos en los que dos titulares se enfrentan entre sí, no pueden clasificarse como recogidos por ninguno de los partidos.

