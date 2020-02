Votación a mano alzada decidirá el proyecto de recuperación de playas

Desde que este proyecto lo dimos a conocer se le dice el proyecto de la playa. La playa es el producto final, y no es lo principal. Incluye, recuperación de espacio y movilidad. Turísticamente va a reactivar la economía. La Alcaldía de Panamá es más que este proyecto, pero muchísimos medios de comunicación lo venden como el proyecto de la playa. La Alcadía de Panamá tiene otros proyectos. Ya estamos firmando un convenio con el Ministerio de Educación para encargarnos del mantenimiento de cinco escuelas, al igual que con el Ministerio de Salud. Ellos nos van a dar el plano para hacer en el área norte policentros de salud. El año pasado se dieron ayudas sociales a más de 900 personas que van desde operaciones, medicamentos y prótesis. Esas son cosas que no publicitamos.

No sabemos cuántos vienen y esta es la primera vez que se hace algo como esto. Ni el estadio Rommel Fernández tiene la capacidad para albergar a los votantes del distrito de Panamá. Lo hicimos en día de semana pensando que la gente que trabaja y vive por el área pueda ir a votar. Las calles 36 y 37 se van a habilitar y, en caso de necesidad, se colocarán sillas y pantallas. El objetivo de las pantallas es que quienes estén afuera no se sientan excluidos del proceso.

Básicamente, nosotros estamos apegados a lo que dice la ley de descentralización, la cual tiene muchas áreas grises. No obstante, para evitar especulación o morbo, nosotros hoy [ayer] acudimos al Tribunal Electoral y le pedimos que se encargara de la votación, para que no se diga que el alcalde José Luis Fábrega manipuló el proceso. En adición vamos a tener notarios que certifiquen el proceso electoral. ¿Quiénes pueden votar? Los residentes inscritos electoralmente en el distrito de Panamá. La consulta comienza a las 5:00 p.m., y el que llega posteriormente no podrá votar.

