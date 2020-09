Von der Leyen se estrena en un debate sobre el estado de la UE con una hoja de ruta marcada por la Covid

Las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos no rebaten a Von der Leyen. “ No es incompatible la lucha contra la pandemia con mantener la hoja de ruta que presentó al inicio de la legislatura”, porque si algo cambia “es la exigencia”. Ahora “todo el mundo mira a Europa” y por eso “la respuesta tiene que estar a la altura”, pero en esa respuesta “caben todos los retos, sean nuevos o no, por así decir”.

Todos los años, en septiembre, el presidente de la Comisión Europea pronuncia el discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que hace balance de los logros del año anterior y presenta sus prioridades para el año siguiente. Esa es la teoría. Pero 2020 no mantendrá la tradición, al menos sobre el papel. Por dos motivos: será presidenta, que no presidente, por primera vez, y su mensaje estará marcado por los efectos de una pandemia que ha cambiado el mundo.

You May Also Like