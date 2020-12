Von der Leyen llama a los Estados a empezar a vacunar “el mismo día” porque sería “una muestra de unidad”

También abordó Von der Leyen el asunto del brexit, y el optimismo es moderado. “Tal y como están las cosas, no puedo decirles si habrá o no acuerdo , pero puedo decirles que ahora hay un camino hacia el acuerdo. Es un camino que puede ser muy estrecho pero que está ahí”, comentó a la Eurocámara. El punto de la gobernanza, por ejemplo, está “resuelto”, pero no así la igualdad de condiciones o el asunto de la pesca, donde la discusión es “muy compleja”, en palabras de la propia dirigente. “Los próximos días serán decisivos”, advirtió.

Cabe recordar que la labor de la Comisión Europea es de coordinación, pues la UE no tiene competencias sanitarias. “Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos mueren cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando”, avisó Von der Leyen. Además, recalcó que la UE podrá prestar ayuda al “exterior” y que la inmunidad de rebaño se alcanzará cuando se haya vacunado al 70% de la población.

You May Also Like