Von der Leyen advierte al presidente del Consejo Europeo sobre el 'sofagate': "No permitiré que se repita"

Michel mantuvo que no se levantó de la silla para no estropear “un viaje importante que llevaban tanto tiempo preparando” para tratar de mejorar las relaciones con Turquía.

Von der Leyen y Michel, que no habían vuelto a verse ni a hablar desde el sofagate , “discutieron el seguimiento de la visita de la semana pasada a Ankara” y “la presidenta dejó claro que no permitirá que se vuelva a producir una situación así”, señalaron a Efe fuentes de la Comisión Europea.

