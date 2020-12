Volviendo a la esencia de la navidad

Nuestros pasos no se encaminan hacia el comercio, para que los dirijamos hacia quien es el Camino; las promociones no nos han engañado, para que encontremos a quien es la Verdad misma; ahora no nos desvivimos por los estrenos, para que nos revistamos de una Vida nueva centrada en Jesús.

Los que aman a Dios no reniegan, no se quejan, sino que saben comprender y salir adelante de modo creativo; se dan cuenta de lo que el Señor quiere de nosotros: una navidad vivida realmente en el seno de la familia, signo del amor de Cristo, dedicada a los hijos, a la esposa, y escuchando a los abuelos.

