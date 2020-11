“Volveríamos a vivir una masacre”

Sileri ha adelantado que se mantendrá la recomendación de un número limitado de invitados para las comidas de estos días. “ Yo diría que 6, aunque no sea un número mágico. Y que no haya 6 invitados diferentes en cada comida”.

Sobre las multitudes que se pudieron ver este fin de semana en las zonas comerciales de la grandes ciudades, Boccia considera que “es inevitable que cuando se reabren las actividades comerciales exista el deseo de realizar las actividades habituales que se han condicionado durante 9 meses. Creo que la reacción es natural, pero no es natural no respetar las reglas y el distanciamiento”.

