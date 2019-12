‘Volvería a tomar las mismas decisiones’: Loaiza

¿Cómo hizo para que le tocara el 40% de los casos de alto perfil? ¿Cómo se explica eso?

El Registro Único de reparto, que queda allá por donde está un parquecito, reparte aleatoriamente. Ni conozco a la gente allá.

¿Se reparte entre todos los jueces o entre algunos?

Entre siete u ocho. Los otros están pasándose al SPA.

Y, ¿por qué todos terminan tan parecido, siendo tan diferentes?

Le voy a ser sincero. En la mayoría de los casos se pasaron del tiempo para investigar y no pidieron prórroga, así que me tocó decretar la nulidad. Y hay precedentes para hacerlo.

¿Cuál fue el caso que, según usted, lo lanzó al estrellato?

Cuando me tocaron los nueve casos del PAN.

Con el magistrado que mejor se lleva.

Soy honesto, con Ayú Prado. Me ve de confianza porque trabajó con mi hermano y fue jefe de mi mamá y compartió con mi papá cuando fue director de la PTJ.

No era del DENI, ¿no?

Sí. Como DENI también lo trató.

Su hermano gemelo, que se llama igual que usted y que su papá, ¿sigue trabajando en el Ministerio Público?

Sí, en una oficina donde se reportan los que firman medidas cautelares.

¿Usted es funcionario de carrera judicial?

Fui. Ahora me renuevan el contrato cada año.

¿Se lo van a renovar este año?

Sí, me dijeron que sí.

¿Con quién se lleva mejor: con los abogados defensores, con los imputados o con los fiscales?

Yo soy una persona abierta, humilde. Yo les hablo a los sindicados, son seres humanos… Igual me llevo súper bien con las fiscales y también con los abogados.

Los abogados con los que mejor se lleva.

No quiero hacer sentir a nadie mal por dejarlo por fuera.

Fiscales, ¿con quiénes se lleva mejor?

Ruth Morcilla, Tania Sterling, Zuleyka Moore.

Y, ¿los imputados?

Hablo más con Lucy Molinar y Giacomo Tamburreli… porque me los encuentro en la secretaría.

¿Alguno le dio regalo de Navidad?

No, nadie.

En su oficina había bastantes regalos de Navidad. ¿Eso no lo prohíbe el Código de Ética?

¡Ah!, pero eran amigos secretos entre los funcionarios.

¿Cuánto gana usted al mes?

4 mil dólares.

Y, ¿cuántas cuentas de banco tiene fuera de Panamá?

Ninguna. Y aquí solo tengo una, que tiene 160 dólares.

¿A quién responde usted?

A la justicia.

Vamos caso por caso. Compra de granos. ¿Por qué decretó nulas las órdenes de indagatoria a 29 imputados, con una lesión de 12 millones?

Porque no me pidieron la prórroga para investigar y siguieron haciéndolo.

El 13 de mayo de 2015, negó por improcedente un recurso que buscaba anular el caso. En noviembre de 2018, admitió la misma acción y decretó nulidades. ¿Qué pasó ahí?

Quizá puede ser que al principio yo observé que no había nulidad.

¿Por qué no ha fijado fecha de audiencia desde el 2016, en este caso?

Hay muchas apelaciones de las partes…

Pero vamos para cuatro años…

Bueno, si quiere, se lo doy de primicia. Ya tengo fecha: 20 de julio al 7 de agosto de 2020.

¿Por qué tan lejos?

Porque hay un imputado que se llama Roberto Pérez que está en Cuba. Y hay que notificarlo y eso demora.

Si se demoran ustedes no hay problema, pero si los fiscales se demoran, ¿sí tumban el caso?

Bueno, es que a veces no tengo el expediente en mi despacho o están en recursos…

El Segundo Tribunal revocó su fallo en granos y otros casos. Como en el caso de corrupción de Aduanas, donde sobreseyó a 35 implicados, y en Buko Millonario. ¿Ya entendió que estaba equivocado? ¿O se equivocaron ellos?

No, bueno, es cuestión de criterio. Quizá vieron que sí había elementos para llamar a juicio. En un expediente, lo ven tres abogados y salen tres opiniones distintas.

¿Por qué sigue siendo su secretaria Dalys Sánchez, confesa de sustracción de evidencias en el Ministerio Público?

Soy honesto, cuando la nombré desconocía que tenía una denuncia.

Bueno, ya lo sabe.

Bueno, no ha sido condenada…

Pero confesó.

No he leído el expediente…

Y luego ella anuló el caso de Frank de Lima en granos…

Bueno, yo estaba de vacaciones y fue su criterio.

En ese caso primero le negó la fianza a De Lima por peligro de fuga y desatención del proceso. Y luego se la dio. ¿Qué cambió ahí?

Al principio había que investigar. Él tenía que estar presente. Ya después las pruebas estaban aseguradas…

Y luego, le anularon el caso…

Pero no fui yo.

¿Por qué en algunos casos, como ese de granos, no permite la extensión del sumario y en otros, como el de mochilas y el enriquecimiento de Chichí de Obarrio, sí lo permite?

Porque la pidieron cuando debían.

Y en granos, ¿no?

No recuerdo. No he estudiado el caso a fondo.

Comida deshidratada. 44 millones en lesión. En el llamamiento a juicio de este caso, en el 2015, dijo que había delito. ¿Cómo luego absuelve, porque no hay delito?

Porque tras el llamamiento hubo pruebas. No pudieron sustentar peculado.

¿No hay delito aún cuando las comidas se vencieron y no hubo estudio de factibilidad para la compra?

No estaban vencidas las comidas. Eso es un mito. Y el estudio de factibilidad se subsanó posteriormente…

O sea, ¿hicieron el estudio después de la compra?

Que Meduca le pidió al PAN que fortificara la comida.

No entiendo. Absolvió, cuando en ese caso hay un confeso: Tamburrelli.

Él no confesó peculado, sino que se obviaron requisitos y documentos…

En ese caso pospuso audiencias hasta porque un abogado tenía compromisos familiares. ¿Por qué no multa a todos los abogados con el mismo librito?

La ley me faculta, pero me parece injusto. Es una relación personal cliente-abogado. Deben resolverlo ellos.

Pero se atrasan las audiencias…

Sí, pero trabaja uno doble si los multa. Porque piden reconsideración y después uno accede y le quita la multa.

Para la audiencia del caso comida deshidratada tenía toda la semana. ¿Por qué falló a las 3:00 a.m.? ¿Eso ya estaba hablado o qué?

Ja, ja. Porque yo ya me sabía el caso. Lo tenía fresco. Si fallo en el acto es malo, si espero dicen que estaba esperando un maletín.

¿Por qué el día de la absolución dijo que veremos a los que piden subir y bajar escaleras, respetar el debido proceso? ¿Amenaza a los fiscales?

¿Cómo usted supo eso, si usted no estaba ahí?

¿No lo dijo?

Sí, lo dije. Es que en el expediente no lo dice, pero uno como juez con experiencia sabe que hubo irregularidades en la investigación y va a haber denuncias.

¿Por qué en este caso primero dijo que el exceso de término no viola el debido proceso si son casos complejos, y luego dijo lo contrario?

No quería que después se criticara que por nulidad, tecnicismos y formalismos salieron libres.

Ahí dijo que el caso era político y que los dirigentes magisteriales rechazaron la comida por enfrentarse a Lucy, y que a usted los periodistas lo iban a pute… Y dijo: ‘La comida no asesinó a nadie. La comí y sigo vivito. No le dio ni dolor de estómago’. Y que lo veía como economía, porque no había nada más barato que eso. ¿Así se sustentan las sentencias?

Sí, porque hay situaciones que uno ve que son políticas y gremiales, no jurídicas.

¿Por qué no se inscribe en CD?

Porque por mi trabajo debo ser apolítico. Y no creo en partidos. Y tampoco pertenezco al Colegio de Abogados ni al gremio de jueces y magistrados. Yo no sigo el criterio de nadie.

¿Cómo le consta a usted que esos proyectos eran muy buenos, como lo dijo en la audiencia pública?

Porque hubo un USB aportado como prueba por parte de la empresa donde salían niños comiendo, estaban felices los niños y los padres y maestros, y pedían que el programa continuara. Y la nutricionista.

En el caso de la adjudicación de proyectos viales con fondos del PAN. La fiscalía dijo que las empresas cobraron anticipos hasta del 40% por obras inconclusas. ¿Cómo usted dejó sin cargos a los cinco funcionarios acusados?

Tengo que buscar, no recuerdo. Pero no había nadie de esta gente grande.

La fiscalía apeló en agosto de 2018. ¿Por qué no lo ha elevado al Segundo Tribunal, para que lo resuelva?

Es que a veces yo no me doy cuenta si mandan o no esas cosas de mi despacho. Voy a averiguar.

Caso Mochilas. Lesión de $14 millones. Aún con confesión de Rafael Guardia, dejó sin cargos a 16 implicados. ¿Por qué?

Una confesión es un solo testimonio, no es plena prueba. Debe ser corroborado con otros elementos.

¿Por qué llamó a juicio a dos (Abraham Williams y Chichí de Obarrio) con los mismos argumentos con los que sobresee a los otros 16?

Porque ellos trabajaban directo con el PAN. Los otros no tenían contacto directo, no pertenecían al PAN.

¿No hicieron nada malo?

No, ahí no se probó.

¿Cuál es la diferencia, según usted, entre corrupción y peculado?

En corrupción, es que al funcionario un particular la entrega dinero para permitir u omitir sus funciones y así beneficiarlo. Peculado es cuando malversa o usa mal el fondo público.

¿Por qué cuando no hay lesión no hay caso, como pasó con este proceso, y cuando hay, pide más elementos?

Para que haya delito debe haber lesión, y cuando hay lesión, la Contraloría comete errores en sus informes.

¿Dónde dice eso? El artículo No. 338 del Código Penal no exige lesión. Y el Segundo Tribunal ha dicho que la lesión no es necesaria para que haya peculado. Basta con la mala administración de los fondos.

Bueno, yo tengo autores panameños, como Rigoberto Acevedo, que dicen que para que exista malversación se refiere a patrimonio económico. Los jueces somos independientes en nuestro criterio.

Ahí la Fiscalía también apeló. ¿A todos los jueces los apelan tanto como a usted?

No sé qué pasa en otros despachos…

Piso y techo. Declaró la nulidad a Chichí de Obarrio y Abraham Williams. ¿Qué violaciones al debido proceso hubo, si Chichí está prófugo desde hace años?

Allí de lo que recuerdo fue porque la Fiscalía lo imputó fuera de término.

Pero antes negó los incidentes de Chichí por el argumento de que no estaban fuera de término, porque la causa era compleja…

Posiblemente, no recuerdo bien, todavía no lo habían imputado y lo hicieron fuera de término.

¿Qué seguimiento le ha dado usted a la alerta roja que emitió contra Chichí de Obarrio en 2018?

Aun no tengo respuesta de Interpol.

¿Ha insistido?

No, a ellos no les gusta que uno sea muy incisivo.

Entonces, ¿no tiene alerta roja?

No.

¿Por qué Pepe Suárez pidió que le trasladaran a usted el caso de FCC – Vía Brasil? ¿Porque ya tiene el de FCC – Domingo Díaz o porque con usted le va bien?

Son estrategias de los abogados.

Y ahora a usted le toca decidir si lo acumula o no. ¿Qué sentido tiene eso?

Estoy analizando. Pero eso sale antes que se acabe el año.

Domingo Díaz ya tiene fecha de audiencia y Vía Brasil tiene un año más para investigarse. ¿Qué sentido tendría unirlos, fuera de beneficiar a alguien?

Lo analizaré.

Alquiler de helicópteros. 11 millones, 21 imputados. ¿Por qué anuló el caso sin audiencia?

¿Para qué perder tiempo en una audiencia y debate? Simplificamos los trámites. La auditoría de Contraloría usó documentos no idóneos para determinar las horas de vuelo y si se hicieron o no.

Y, ¿la confesión de Rafael Guardia? Usted mismo validó ese acuerdo.

Él quiso confesar… Pero eso no es suficiente para yo condenar a más nadie.

En este caso a Ferrufino le dio fianza alegando que la auditoría de Contraloría era ineficaz. Meses antes había negado la petición de fianza argumentando esa misma auditoría. ¿Entonces?

De lo que recuerdo, faltaba una información importante en la auditoría.

¿En base a qué decide que una auditoría es ineficaz? ¿Cuándo se graduó de auditor?

Porque no la saben sustentar…

¿Usted se lee las auditorías completas o solo la nota expositiva de motivos?

Yo leo todo. Yo trabajo desde las 5:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Y yo soy una persona con discapacidad. Me duele la rodilla y la columna.

¿Tiene fuero laboral?

El ortopeda recomendó que flexibilizaran mi horario, pero yo igual trabajo mucho.

¿Quién comete más errores, según usted: los fiscales o los auditores?

Los dos.

El 11 de noviembre había audiencia del caso del Minsa, de alquiler de horas de vuelo, con supuesta lesión de $6 millones. ¿Se dio o no?

No me acuerdo.

Ha hablado de ‘periodismo falaz’, que tergiversa y falsea la verdad. ¿Qué de lo que le he preguntado es falso?

No, nada. Son preguntas reales.

¿Por qué usted critica a los medios y a la sociedad civil organizada en sus fallos?

Porque quieren decidir sin ser jueces ni abogados.

¿Cuándo se ha visto que un juez amenace a un medio con demandarlo?

Porque se metieron en mi vida personal. Que cómo podía ver a mis hijos y qué ejemplo les iba a dar. Si me trata de coimero, me ponen en peligro a mí y a mi familia, porque piensan que tengo dinero. Pero fue un dicho, nunca lo haría.

¿Cómo se siente usted? ¿Incomprendido, víctima o…?

A veces me siento víctima. Soy el juez más impopular de Panamá.

¿No ha pensado en renunciar?

Sí, pero mi sueño siempre fue ser juez.

Bueno, ya lo cumplió…

Todo en la vida tiene un ciclo. Quizá lo haga algún día.

Caso Autopista Arraiján-La Chorrera. Lesión de $7 millones. Usted le dio $500 mil de fianza a Pepe por este caso y la lesión es de $7 millones. Y le dio otra fianza de $500 mil cuando la auditoría de la Domingo Díaz habla de $47 millones de lesión. ¿En base a qué criterio determina los montos de las fianzas?

Eso no va acorde al monto del perjuicio. Sería impagable. Se toma en cuenta si hay peligro de fuga y que tenga arraigo, pero es discrecional.

¿Pepe Suárez no tiene peligro de fuga?

No, él me ha pedido permiso para salir varias veces y ha vuelto. Igual que Lucy, Giacomo, Mario Martinelli… Yo siempre doy los permisos.

¿Por qué le da fianza a gente que no se presenta al proceso?

No recuerdo, pero es para que vengan a presentarse.

23 fianzas en casos de alto perfil había dado hasta diciembre de 2018. ¿Cuántas más ha dado hasta hoy?

No recuerdo, no llevo estadística.

Blanqueo del PAN. 10 millones y liberó a todos los imputados. Eran 18. Rafael Guardia había confesado aquí. ¿Él hizo todo solo o aquí solo es culpable el que confiesa?

Ellos no actuaron con dolo… Desconocían que prestaron su firma para algo ilícito.

¿Por qué aprobó devolverle plata y bienes cautelados a Rafael Guardia, si es ladrón confeso?

Yo le devolví lo que compró antes de ser funcionario…

Luego, el Segundo Tribunal revocó su decisión. ¿Por qué esos bienes todavía no están todos en manos del Estado? ¿Tiene cosas más prioritarias o está jugando a que prescriba?

Solo faltan tres cuentas que falta saber el número exacto… eso no prescribe.

¿Por qué nunca mandó a ejecutar la sentencia de Guardia, si el acuerdo es del 2017?

Lo que pasa es que eso ya no me tocaba a mí. Pero yo prefiero que me boten a que se me muera un preso en la cárcel. Ese señor su vida corre riesgo en la cárcel.

¿Por qué generalmente falla los viernes en la tarde los casos de alto perfil, y los publican antes de informar al MP?

Fallo los viernes, porque aprovecho que no hay audiencias. Y prensa del Órgano Judicial nos dice que se los comuniquemos…

Caso llantas. Le cambió cuatro años de cárcel a dos imputados que eran los funcionarios (Edwin Serracín y Ana Victoria Andrión), por mil y dos mil dólares, pagables a un año. ¿Cuál fue el criterio, si al empresario le puso 80 meses, que no se puede reemplazar por días multa?

Porque el empresario fue el que hizo el sobrecosto. A Serracín le faltó una sola llanta en el depósito y Andrión era subalterna. Recibían órdenes.

Y con los que dieron las órdenes, ¿qué pasó?

No los metieron en el caso.

Cerró el caso TCT como juez segundo municipal en 2014. Dijo que no hubo delito. Lo archivó definitivamente sin hacer audiencia, otra vez.

Porque consideré que no hubo delito.

El tribunal ordena hacer la audiencia, la hace y los sobreseyó definitivamente. Después de eso a usted lo ascienden. ¿Coincidencia?

Fue coincidental.

Un juez (Alexis Ballesteros) admitió que recibió presiones de Ayú Prado, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz para fallar en contra de La Prensa. ¿Que nos debería hacer pensar que a usted no lo presionaron también?

A mí no me presionaron.

Y ahora le toca decidir el caso de la autopista Arraiján-La Chorrera, donde está TCT, y no ha convocado a audiencia…

Porque Ochy metió un habeas corpus.

¿Por qué usted dio esta entrevista?

Porque usted tiene credibilidad y carácter. Nunca había dado una entrevista en 32 años.

Por sus decisiones, no sé si pensar que todo es persecución, todo lo hizo Rafael Guardia solo o CD fue el mejor gobierno de la historia. ¿Qué dice usted?

Le soy honesto. Las decisiones las tomé en derecho. Pero siempre hubo un contenido económico y político. Siendo honesto.

¿Usted cómo cree que va a ser recordado?

Con el tiempo se sabrá la verdad.

¿Qué verdad?

Que soy honesto y dicto en derecho.

Con contenido económico y político, lo dijo usted…

Sí, pero más con ribetes que con contenido.

¿Tiene su conciencia tranquila?

Sí. Volvería a tomar las mismas decisiones.