Volver al pasado | La Prensa Panamá

Doscientos años después, conviene leernos, escucharnos y valorar lo que resultó de todo aquello; dónde estamos y hacia dónde podemos ir. La nostalgia y el romanticismo son malas consejeras a la hora de volver al pasado: son una pareja que busca hundir el criterio para que abracemos argumentos más perversos y distanciadores. Pretenden mantenernos en un rencor ignorante que no nos permita saber qué pasó para no volver a cometer los mismos errores.

