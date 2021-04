Volver a las aulas | La Prensa Panamá

Volver a las clases no es ir al matadero, es retomarle el ritmo a la vida buscando las alternativas que garanticen la salud de todos. La mayoría de los países ya han mandado de vuelta a sus alumnos a clases, ¿por qué no nosotros? Hay mucha desinformación y ombliguismo patrio en medio de la pandemia: hemos encontrado la excusa perfecta para que siga la inacción, la corrupción y la cobardía.

A Diógenes hay que advertirle que abandone el cinismo de su ilustre tocayo y se ponga a trabajar, que ya va siendo hora. Los muchachos no pueden perder un minuto más encerrados en casa, viendo cómo se pierden los años escolares por la falta de valor de sus profesores, cuyo himno los consagra como seres “abnegados”. Necesitamos hombres y mujeres que estén a la altura de las circunstancias, no héroes ni presidentes que se la rifen.

You May Also Like