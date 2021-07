Voluntad política, voluntad de quién: el caso de las bibliotecas

La ministra habló de instituciones atomizadas, donde, por ejemplo, el sistema de bibliotecas está insertado en una estructura muy separada de su sentido y propósito. Creo que ésta realidad nos toca muy profundamente y ha invisibilizado a nuestras bibliotecas. Si no tenemos claro para donde vamos, si no tenemos una ruta, un alineamiento en políticas públicas de lectura, una narrativa que nos ayude a contar un solo relato, pero a la vez intersectorial, seguiremos con los mismos discursos y paradigmas. Seguiremos, como dijo la ministra de Costa Rica, desvistiendo a un Santo para vestir a otro.

Los componentes de la gestión cultural, sigo con las ideas de la ministra de Cultura, son un aparato más intricado que con frecuencia alarmante se queda en discursos y paradigmas que no se resuelven, se quedan en el papel, olvidando la estructura y la gobernanza que son necesarias para que los planes, programas y proyectos se desarrollen con eficiencia. Tenemos una cultura institucional con serios problemas de organización y comunicación, tal vez con hermosos discursos y proyectos, pero que se contradicen con la verticalidad institucional que no responde a miradas técnicas ni a criterios profesionales que ayuden a que sean más horizontales.

You May Also Like