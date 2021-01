Volkswagen se planteó la compra de Tesla, pero Musk rechazó la oferta

En 2017, Tesla se enfrentó a un “infierno de producción”, un período en que la empresa no hacía sino perder dinero y aún no había producido ninguna unidad de su vehículo eléctrico Model 3 para el mercado masivo. No obstante, a inicios de 2020, Tesla se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso en la historia de Estados Unidos.

