Volcán La Soufriere entra en erupción en la isla San Vicente en el Caribe | Noticias Univision Mundo

El centro de monitoreo de volcanes de The University of the West Indies explicó que la erupción más fuerte se produjo cerca de las 8:41 de esta mañana (hora local), afectando principalmente a localidades como Chateaubelair y Petite Bordel. “Parte alcanzó la costa y ha llegado incluso al Observatorio” en la zona de Belmont, dijo el centro que vigila este tipo de fenómenos en la región este del Caribe.

