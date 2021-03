‘Voces que cuentan’, la novela gráfica en la que mujeres como Julia Otero, Eva Amaral o Leticia Dolera ponen de manifiesto que el machismo afecta a todas

Leticia Dolera ha querido destacar que para ella ha sido un regalo participar en una antología rodeada de mujeres a las que admira. “Es doloroso ver cómo a veces acabamos siendo nosotras mismas cómplices de esa industria porque no queremos que nos excluya, y queremos seguir teniendo voz. Es esa contradicción la que las mujeres, en general, y las actrices en particular, tenemos que aprender a gestionar”, añadía la autora, dejando claro que el feminismo debe ser una herramienta que ayude a gestionar la opresión que siguen sufriendo las mujeres.

