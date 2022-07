Vladimir Putin advierte a UE que flujo de gas podría seguir bajando

Sin embargo, la empresa estatal rusa Gazprom redujo el mes pasado en un 60% las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania, alegando problemas técnicos después de que una turbina que Siemens envió a Canadá para su revisión no pudiera ser devuelta debido a las sanciones. Canadá y Alemania llegaron a un acuerdo para devolver la turbina, pero Putin dijo el martes que Gazprom aún no ha recibido los documentos pertinentes.

You May Also Like