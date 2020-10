Vizcarra pide a fiscalía peruana investigarlo antes del fin de su mandato

“Tengan la seguridad que pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva, que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo, precisamente para que no se hable de temas de corrupción tan importantes”, agregó.

“Yo no me corro, aquí estoy. No espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley”, dijo Vizcarra.

You May Also Like