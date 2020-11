“Vivo en una cárcel que he creado yo misma”

Jedet, uno de los rostros de la serie Veneno, se sentó a charlar con la presentadora Amarna Miller sobre el éxito, la lucha LGTBI+ y la salud mental, un tema sobre el que la actriz quiso lanzar un claro mensaje: “Espero no ser un referente para nadie”.

La artista de 28 años confesó en el espacio de YouTube #EsteEsElMood que siente una peligrosa obsesión por la belleza y que, por ello, espera que sus seguidores no sigan sus pasos y se acepten como son, pues ella está “enferma”.

“Me considero una víctima. Estoy encarcelada en una cárcel que he creado yo misma. Estoy obsesionada con la belleza, la piel, el maquillaje, el pelo… Y es horrible”, desveló la también cantante y modelo.

“Me gustaría que se sintiesen cómodos o cómodas teniendo granos, no depilándose, no arreglándose… Yo no puedo: yo estoy enferma. Me gustaría estar en Cádiz, comiendo boquerones, con un moño y mal teñida; sin hacer dieta ni pensar el brócoli por si engordo cinco gramos”, explicó.

La escritora advirtió sobre la peligrosidad de las redes sociales: “Me doy cuenta de que son peligrosas para mí misma. Se me va mucho la cabeza”. Así, avisó que detrás de su aspecto hay varias operaciones estéticas y “mucho dolor”: “Esto no es real, no queráis ser como yo, pero no es real”.