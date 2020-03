“Vivir podría ser más complicado que morir para mí”

Asimismo, admite que esa confianza que le caracterizaba durante su carrera, a la que describió como “un mecanismo de supervivencia”, ya no es tal una vez retirado y abraza cada vez más a la muerte. “Ahora, por mi experiencia, por lo que creo, cuanto más sé sobre no existir, más dispuesto estoy a morir ”, sentenció.

Tyson ahondó más en el tema y admitió el hecho de no tener miedo a la muerte , algo en cierto modo razonable en una persona que día si y día también se jugaba la vida en los rings de boxeo. “ Sabía que existía la posibilidad de que pudiera morir durante el entrenamiento, durante la pelea, pero no tenía miedo “, confesaba.

