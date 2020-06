“Vivimos con muchas cosas superfluas, no necesitamos tanto para enriquecernos”

Pero, a pesar de ese entreno no buscado en estar acompañado por uno mismo en todo momento, el autor de Los Futbolísimos confiesa que no ha podido centrarse de la misma manera: “Al principio del confinamiento me costaba mucho concentrarme, muchísimo” . La incertidumbre, la falta de sueño, el cambio de vida… son circunstancias que han afectado a la capacidad de concentración, pero que, con el tiempo, se han ido diluyendo y Santiago ha vuelto a la normalidad de la escritura.

You May Also Like