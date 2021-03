¡Vívela El EP!, seis temas con sus videos para la audiencia de Fugitivo LC2

Quien sigue trabajando de manera ininterrumpida es Hernán Gudiño , mejor conocido como Fugitivo LC2 , quien este viernes 26 de marzo de 2021 estrena “ Vivela ” el EP, una recopilación de seis temas bajo la producción de The one bro y J M Studios y J.Cärr , con artistas invitados como B arrio Pérez, Farkiel y Madsmoke , colaboración especial de J Star #vivela

