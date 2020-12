Viuda de Kendal Royo: ‘¿Quién les dijo que no lloro ni sufro?’

No es fácil perder a un ser querido. Muchos hacen un luto eterno privándose de sonreír y otras cosas más, así como hay otros que guardan ese luto en e corazón, pero la vida sigue, y más cuando tienes hijos de esa persona que falleció. ¡Hum!

Ruby Solís, la viuda de Kendal Royo, subió hace días a sus redes sociales un video en el que aparecía bailando típico con otra chica. A mucha gente no le gustó este acto de la presentadora de televisión, diciéndole que ya no está triste, que ya se olvidó de su difunto esposo y que hasta ni le duele.

“¿Quién les dijo a ustedes que no me duele?, ¿quién les dijo a ustedes que no lloro, que no sufro? Ver a mi niña todos los días y saber que ese hombre hubiese estado feliz con su bebé, disfrutando de su niña, de su pequeña princesa, de su pequeña bellaquita… ¿quién les dijo a ustedes que no me duele?”, destacó Solís.

Ruby destacó que obvio que le duele, obvio que sufre y que en la intimidad está muy triste, pero “eso no quiere decir que tengo que darles esa tristeza a ustedes, que tengo que transmitirle eso a ustedes”.

Dijo que ningún hijo quiere tener a una mamá llorando, ella tiene que transmitirle felicidad y amor a sus hijas.

Ruby destacó que él hubiese querido que ella estuviera feliz y transmitiéndole lo mismo a sus hijas. “Dejen de comentar esas cosas tan feas como que esta mujer está coqueteándole a la gente… o sea nací coqueta”.