Vitamina D para toda la población, la estrategia sugerida por el CSIC para frenar la pandemia de COVID-19

Sin embargo, Benlloch llama la atención sobre esta previsión y resalta que, aunque parece aproximarse a la realidad, los cálculos fueron hechos en junio, sin tener en cuenta algunas de las restricciones adoptadas para contener la propagación del virus, como el toque de queda o los confinamientos perimetrales. Por eso, considera que es probable que no se cumplan sus predicciones . “Iba a haber una segunda ola que podía ser incluso más importante que la primera, que ya fue devastadora, si no se tomaba ninguna medida. Como sí se han tomado, confiemos en que no sea tan grave”, desea.

No obstante, Benlloch no solo apunta a la vitamina D como alternativa para tratar la COVID-19 y evitar su difusión, sino que recalca la importancia de disponer de antivirales “accesibles, eficaces y baratos” para reducir el impacto de la pandemia. Para sustentar esta postura, se refiere a un trabajo publicado por un grupo de investigadores del CSIC y la UPV que revela que estos fármacos podrían “reducir significativamente la incidencia” de esta enfermedad.

Más de la mitad de la población mundial presenta niveles insuficientes e incluso una franca deficiencia de vitamina D , y España, a pesar de sus numerosas horas de sol -cuya radiación es fundamental para la formación de esta sustancia-, no es una excepción. Ahora, los expertos señalan que suministrar dosis no muy elevadas de este compuesto a toda la ciudadanía puede convertirse en una de las estrategias para evitar la propagación del coronavirus.

