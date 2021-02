Vitamina C, un halo de esperanza contra el cáncer resistente a la quimioterapia

“Nos gustaría examinar en profundidad las alteraciones metabólicas presentes en estos tumores y si dosis farmacológicas de vitamina C podrían ejercer una función regulatoria sobre las mismas, sensibilizando los tumores a la terapia y mejorando el tiempo de supervivencia o, por qué no, aumentando la tasa de curación”, añade el investigador, destacando la casi total ausencia de efectos secundarios graves de la vitamina C en megadosis e invitando a la realización de ensayos clínicos con pacientes, en combinación con diversas moléculas farmacéuticas de interés.

Este experto de Quirónsalud resalta así que la investigación, titulada La vitamina C activa el enzima piruvato deshidrogenasa (PDH) y hace diana en el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) mitocondrial en el cáncer de colon hipóxico con mutación en el gen KRAS, supone “un halo de esperanza” para estos pacientes al revelar que la vitamina C es capaz de inhibir dichas vías hipóxicas, así como de revertir el metabolismo tumoral, dirigiéndolo hacia un metabolismo cuasi normal.

You May Also Like