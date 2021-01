Visión fresca del sector inmobiliario para este 2021

Para CD&P, el desarrollo va de la mano con la cultura; no es construir o remodelar un edificio solo para venderlo, sino para impulsar la cultura para todos los sectores y niveles. Todos los proyectos artísticos, culturales, ambientales, etc., son abiertos y con esto se busca que las personas que viven allí se acerquen, se integren. Con este propósito se ofrecen muchas actividades, por ejemplo, dirigidas a los niños, como cursos de inglés, la coral juvenil e infantil guna, cursos de diseño, entre otros. El huerto urbano que se encuentra en la sede del CCI es otro de los logros alcanzados que ejemplifica el ideal de integración para alcanzar propósitos comunes en pro del entorno. Lo que se quiere es que los habitantes se empoderen y se les da la oportunidad de desarrollar sus talentos en el mismo barrio.

“En CD&P estamos felices porque el Gobierno de Panamá declaró a Santa Ana como distrito creativo [además de San Felipe, El Chorrillo y Calidonia], y teníamos años de desear que esto fuera una realidad. Nuestra propuesta es que el panameño se reempodere de estos barrios históricos. De allí que revitalizamos áreas que tienen una vibra muy particular y tratamos de reactivarlos a través de espacios con contenidos culturales para que no se tenga que salir de la ciudad a buscarlos”.

You May Also Like