Visión borrosa de repente: ¿qué sucede?

La visión borrosa es uno de los síntomas oculares más habituales que en la mayoría de los casos no presenta gravedad. ¿Alguna vez te has levantado y has visto borroso? Se trata de una disminución de la nitidez o de la claridad, por la que no se perciben correctamente los objetos, contornos o colores.

En este sentido, está relacionada con una pérdida de agudeza visual y, según MSD Manuals, tiene cuatro mecanismos generales:

Trastornos que afectan a la retina. Opacidad de estructuras del ojo normalmente transparentes (córnea, cristalino y humor vítreo, la sustancia gelatinosa que llena el globo ocular) a través de las que deben pasar los rayos de luz para llegar a la retina. Trastornos que afectan a las vías nerviosas que transmiten las señales visuales desde el ojo hasta el cerebro, como el nervio óptico. Enfoque imperfecto de los rayos de luz en la retina debido a errores de refracción (como la miopía, hipermetropía, presbicia o astigmatismo).

Sin embargo, algunos trastornos oculares pueden tener más de un mecanismo. Además, aquellos que originan la visión borrosa es probable que también manifiesten otros síntomas como dolor ocular o enrojecimiento.

Causas de la visión borrosa repentina

En ocasiones se produce una visión borrosa transitoria y repentina que tiene lugar durante un corto espacio de tiempo. La mayoría de las veces tiene su origen en causas normales, pero si permanece este síntoma debemos acudir a un especialista. La Clínica Oftalmológica Ophthalteam indica que las posibles causas serían las siguientes:

​Migrañas, cefaleas y dolores de cabeza intensos.

Fatiga ocular: esta es una de las principales causas y puede asociarse a hábitos como el uso de pantallas electrónicas. Sucede al estar durante un periodo de tiempo fijando la vista en un punto fijo y cercano.

Falta de sueño, estrés o cansancio crónico.

Factores ambientales como cambios de luz extremos o exposiciones largas a la luz solar sin la protección de gafas homologadas.

Compresión del nervio óptico durante el sueño.

Bajadas de tensión.

Visión borrosa permanente: posibles causas

Aunque la visión borrosa es un síntoma común es conveniente acudir a un especialista cuando se desarrollen los primeros síntomas porque puede convertirse en un problema permanente cuyas causas, según la Clínica Baviera, pueden ser variadas:

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) : esta enfermedad ocular suele afectar a personas mayores y uno de los principales síntomas es que el paciente comienza a ver borroso y a en el centro del campo de visión.

: esta enfermedad ocular suele afectar a personas mayores y uno de los principales síntomas es que el paciente comienza a ver borroso y a en el centro del campo de visión. Retinopatía diabética: daño en la retina como consecuencia de la diabetes. Puede producir un deterioro en los vasos sanguíneos que transportan la sangre hacia la retina. “El daño de estos vasos sanguíneos termina por hacer que tengan que aparecer nuevos vasos sanguíneos en la zona de la retina, lo que se traduce en una mayor cantidad de tejido fibroso en el ojo”. Esto da lugar a una pérdida de nitidez.

daño en la retina como consecuencia de la diabetes. Puede producir un deterioro en los vasos sanguíneos que transportan la sangre hacia la retina. “El daño de estos vasos sanguíneos termina por hacer que tengan que aparecer nuevos vasos sanguíneos en la zona de la retina, lo que se traduce en una mayor cantidad de tejido fibroso en el ojo”. Esto da lugar a una pérdida de nitidez. Cataratas: una de las principales consecuencias de esta enfermedad es que la luz que percibe el ojo se dispersa y no puede ser enfocada en su totalidad al llegar a la retina, dando lugar a una visión borrosa permanente.

una de las principales consecuencias de esta enfermedad es que la luz que percibe el ojo se dispersa y no puede ser enfocada en su totalidad al llegar a la retina, dando lugar a una visión borrosa permanente. Errores de refracción como la miopía, hipermetropía o astigmatismo.

como la miopía, hipermetropía o astigmatismo. ​ Presbicia : se trata de una pérdida gradual de la capacidad ocular para enfocar objetos cercanos. Suele afectar a personas adultas a partir de los 40 años.

: se trata de una pérdida gradual de la capacidad ocular para enfocar objetos cercanos. Suele afectar a personas adultas a partir de los 40 años. Glaucoma: es una enfermedad del ojo que se produce por un aumento de la presión intraocular que causa daños en el nervio óptico, entre otras partes del ojo, y puede generar visión borrosa permanente o pérdida de visión, entre otros síntomas.

¿Cómo podemos prevenir este problema?

Para reducir el riesgo de sufrir visión borrosa transitoria debemos llevar a cabo rutinas para prevenir el estrés o el cansancio. En este sentido, la Clínica Baviera ofrece una serie de consejos para el cuidado ocular. Resulta esencial realizar descansos durante la jornada laboral, como mínimo cada dos horas, para que los ojos puedan descansar. Sobre todo si el trabajo se realiza frente a un ordenador o pantalla.

Con el objetivo de evitar el cansancio y la falta de sueño, los expertos aconsejan dormir, al menos, ocho horas diarias para que sea reparador. Una de las rutinas más recomendadas para reducir el estrés y la ansiedad es practicar deporte o alguna actividad de forma regular. “Otra buena práctica es hacer a diario sencillos ejercicios visuales como: parpadear, enfocar y desenfocar de forma voluntaria o mirar de derecha a izquierda, de arriba y abajo y de forma circular”, añaden.

Por último, una de las medidas de prevención es que las gafas que se utilicen, tanto para trabajar como para el sol, tienen que estar homologadas para que no dañar las estructuras del ojo.