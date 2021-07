Visa de turismo de compras en la ZLC

La Subdirectora de Migración María Isabel Saravia, aclaró que no se trata de una visa nueva, sino más bien de una Resolución de Trámite Administrativo adaptado a la realidad de la Zona Libre de Colón que se enmarca en el artículo 17 del Decreto Ejecutivo 320, y a su vez en la definición de turista que hace el Decreto Ley 3 de 2008 en cuanto a una persona que demuestre solvencia para entrar al país y hacerse cargo de sus propios gastos. En el trámite para la solicitud de visa para turismo de compras se tendrá que cumplir con normas establecidas en el contexto del artículo 17 como presentar pasaje o boleto de avión, no se puede traer independientes.

