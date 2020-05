VIRUS – Tras el alta: “El que des negativo no significa que tú estés bien”

“Me deprimo mucho, co­sa que antes no me pasaba”, admite el hombre de 38 años que recuerda el aisla­miento como una experien­cia “psicológicamente ho­rrible”. Enfermo y separado de todo ser querido, vio a otros infectados morir a su lado.

Falta de aire, mareos y dolor de cabeza encabezan la lista de malestares que padece. “Desde que tengo cinco o diez minutos ha­blando me sofoco”, cuenta. Por sus conversaciones con otros supervivientes de la COVID-19, sabe que no es el único en sentirse así.

Este superviviente de la enfermedad por coronavi­rus (COVID-19), que pre­fiere no ser identificado, resume su estado en seis pa­labras: “Yo ya no soy el mis­mo”.

