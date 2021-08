Virus ‘loquees’

Sustantivo femenino. En relación al género gramatical, los cables de algunas personas están cruzados. Sobre todo cuando se trata de sustantivos femeninos, a los que, con tirabuzón, les introducen modificadores en masculino. El fenómeno anómalo es común con el sustantivo femenino ‘persona’. En un canal televisivo internacional, desgranan detalles sobre el hundimiento del Titanic. Afirman que muchos pasajeros, al caer a las heladas aguas del Océano Atlántico, murieron congelados. Precisa: “Las personas no murieron ahogados”. Rechifla global. ‘Ahogados’ modifica a ‘personas’, que es sustantivo femenino y está en plural. Si en nuestros canales llueve, en otros pagos no escampa. El adjetivo ‘ahogados’ corresponde a ‘personas’, y debe tener su género y número. Lo correcto: ‘Las personas no murieron ahogadas’.

