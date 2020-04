Virus llega a todo el interior, donde hay falta de personal

Su balance final fue contundente y sencillo: todos tienen que poner de su parte, porque cada persona que viole la cuarentena contribuye a que el virus se siga propagando, que el sistema sanitario no pueda manejar la demanda y que el médico se vea obligado a decidir a quién pone en un respirador y a quién no. Eso sería un gran dilema ético, concluyó.

La densidad del país cumple con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud, que la sitúa en 25 profesionales por cada 10 mil habitantes como rango mínimo. No obstante, la distribución no es equitativa y la carencia es notable en las provincias de Darién y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala. En esas áreas no se llega a 20 profesionales por cada 10 mil habitantes.

