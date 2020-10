Virulenta cepa de la tuberculosis Beijing anida en zona caribeña de Panamá

“En nuestra región no hay estudios comparativos, quisimos hacer una análisis comparativo con el genotipo Beijing, pero no hay estudios escritos que hagan genómica, epidemiología molecular para comparar nuestros datos”, aseveró el biotecnólogo.

En Centroamérica no hay estudios que digan tanto por ciento de genotipo hay por ejemplo en Costa Rica o Nicaragua , se reporta una alta tasa de tuberculosis pero no hay un estudio investigativo detrás que diga estos son los genotipos más circulantes, explicó.

