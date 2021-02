Virgo, horóscopo del martes 16 de febrero de 2021 | Horóscopos Virgo

Tip del día Es muy importante que pongas mucha atención hoy en tu salud, ya que hay varias cosas que podrían detonarla un poco vulnerable. Puede que hoy gastes en algo para tu comodidad o algo de lujo, disfrútalo si te animas a hacerlo. Vas a estar un poco inestable con tu pareja, pero la posición que tienes hoy te va a dar compasión por el otro. Hoy tal vez el trabajo no lo veas con tanta claridad y te parezca confuso, no te desanimes ni desesperes.

You May Also Like