Virginia Maestro opina sobre el momento “violento” que vivió con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

9. A Virginia Maestro le dijo que no podía mirarle a los ojos, porque llevaba escote y tenía que mirarle las tetas. Lo incómoda que estaba Virginia me da hasta angustia. pic.twitter.com/EB5MmlrlyE

“Estoy intentando, mira que tienes los ojos… Es que es tan raro… Porque es como si por arriba fuese de Mortadelo, pero se te ha olvidado la camisa”, continuó bromeando el presentador sobre el atuendo de Virginia Maestro sin dejar de mirarle el escote a la cantante, que tuvo que taparse con las manos e incluso llegó a decir: “A ver, Pablo, no me hagas eso”.

