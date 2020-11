Violencia estructural y cultural contra las mujeres

Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Las normas jurídicas son importantes, pero no bastan. Es preciso que vayan acompañadas de políticas públicas con presupuestos que permitan ejecutarlas y transversalizar la perspectiva de género, no solo en las leyes, sino además en las instituciones y en las ciencias; en los currículos escolares y en los medios de comunicación. Así será posible combatir la violencia estructural hacia las mujeres, que actualmente es legitimada desde dichos espacios por medio de la cultura, que es la dimensión simbólica de la sociedad.

You May Also Like