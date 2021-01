Violencia, disfraces, selfis… “Había gente hasta en la segunda planta”

“Yo he estado dentro”, presumía Loftus en los jardines del Capitolio, inundado aún de seguidores del mandatario, tras un asalto que se saldó con al menos una persona muerta, y que no solo dejó imágenes alarmantes, sino también sorprendentes, con seguidores de Trump ataviados con disfraces y uniformes paramilitares, portando banderas confederadas, campando a sus anchas por los despachos, descolgándose de las gradas del Senado, removiendo papeles de los congresistas y haciéndose selfis para la posteridad.

