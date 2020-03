Violación y vestimenta | La Prensa Panamá

Pero lo cierto es que el agresor es culpable de su acto, porque al momento de realizar tales hechos tiene plena consciencia de sus actos, lo hace para someter y tener control de su víctima, no por placer, y trata de minimizar lo ocurrido, con frases como “solo era un juego”, “ella lo quería”, “ lo disfrutó”, etc., y como haya expresado alguien, nada justifica una violación.

La violación, como sabemos, no discrimina ni por edad, religión o sexo, cualquiera puede ser víctima de ello inclusive una trabajadora sexual, y mientras la víctima se siente avergonzada de denunciarlo, siente rabia y tristeza y terror, en la sociedad no faltan quienes afirmen que pudo haberse evitado, justificando el comportamiento del agresor, aduciendo que es un enfermo mental o que es culpable la mujer por usar ropa provocativa, o por estar embriagada, que se lo buscó por salir sola y quedarse hasta horas tarde en la calle.

You May Also Like