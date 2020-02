Vino de China y burló el protocolo de ingreso al país con una dirección falsa

Este lunes 17 de febrero se dio a conocer de la presencia de un ciudadano en Panamá, que logró burlar los protocolos de salud a su llegada al país tras su estadía en un país con alerta de coronavirus en China.

Por tal razón, el Ministerio de Salud (Minsa) se mantiene buscando al señor Xuxinquiao Zhang, quien ingresó al país el pasado 5 de febrero. A su llegada dio información falsa del lugar donde residía.

Esto fue descubierto luego de que personal del Minsa realizará por cuestión de protocolo, la visita de control. La Dra. Lourdes Moreno, directora de epidemiología del Ministerio de Salud, agregó que el señor pasó por los controles necesarios tomándole la temperatura, lo que hace que entre a la base de datos y se logre un monitoreo por llamadas y visitas.

“Al seguir el protocolo es que nos damos cuenta que no aparece donde resaltó que vivía. Él no viene de una de las ciudades con mayor riesgo. El ciudadano entró el 5 de febrero y al momento no presentado coronavirus, porque ya se habría sabido. Se busca es porque violenta los planes que se han establecido en Panamá”, detalló la doctora.

Hay que tener cuidado

La búsqueda de esta persona está siendo desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de Migración, Consejo de Seguridad y la Embajada de China en Panamá.

Por su parte, Luis F. Sucre, viceministro de Salud, dio a conocer que como entidad mantienen un protocolo y dan ciertas recomendaciones a las personas que no tienen la enfermedad, pero que vienen de lugares con cierta probabilidad de contagio.

Según el especialista, se envía la persona a su casa, pero esta debe cuidarse, usar mascarillas y no recibir visitas, por un tiempo establecido, el problema es cuando mienten.

“Estamos ubicando más que nada al señor porque incumplió con la norma. La persona no tiene coronavirus debido a que pasó por tres controles de tamizaje, tanto en China, México y Panamá. Lo que pasa es que incumplió al dar una dirección falsa. Se fue a buscar a la dirección que dio en San Francisco, pero no estaba. Ya pasó más de 14 o 15 días, por lo que no representa ningún riesgo. La sanción debe ser administrativa, tipo multa”, destacó Sucre.

La administración del edificio Mystic Point Towers emitió un comunicado desmintiendo que el señor tenga alguna residencia en el edificio.