Vinícius, un jugador de época… sin red

Desde su desembarco en el Real Madrid en la 2018/2019, Vinícius ha gozado de numerosas oportunidades, logrando el beneplácito de Zidane, el técnico con quien más ha trabajado desde que viste de blanco, y ganándose el cariño de una afición que, pese a no creerse en ocasiones los errores en la definición cuando ya levantan los brazos para celebrar el gol, no ha agotado su cupo de confianza en el brasileño.

