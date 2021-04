Vinícius, el niño que nunca se rindió

Y entonces llegó el partido del Liverpool . El momento que todos esperan que sea un punto de inflexión en su carrera. No hubo errores, solo una exhibición de las que no se recordaban con la camiseta blanca de un delantero. «Te lo comes, Vini, te lo comes», dijo esta vez desde la grada Ramos. «La gente de fuera que hable. Yo sigo trabajando», dijo Vinícius tras el partido. «Trabajo mucho porque soñé con jugar en el Madrid». Ha sido su gran reivindicación, la mejor respuesta a los rumores sobre ese presunto trueque con Kylian Mbappé

