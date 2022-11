‘Vincent Janssen, qué bulto’; en Países Bajos despedazan al ex RayadosMediotiempo

Curiosamente, cuando el delantero ex de Rayados ya no estaba en el campo fue que llegaron los dos goles de la Oranje por medio de Cody Gakpo al 84′ y Davy Klaassen en el 90+9′ para un triunfo no muy convincente del que Janssen fue el peor parado ante la opinión pública .

¿Te acuerdas de Vincent Janssen? Hace no mucho militaba con Rayados del Monterrey en la Liga MX , equipo que apostó por él viendo “su Gignac” de procedencia europea, pero los resultados definitivamente no fueron los esperados. Bueno, el delantero es parte del plantel de Países Bajos para Qatar 2022 y este lunes debutó, aunque lo reventaron con críticas .

You May Also Like