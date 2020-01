Vince Carter se convierte en el primero en jugar en cuatro décadas

En la década de los 2000, agrandó su legado en Toronto junto a Tracy McGrady, hasta que en 2004 fichó por los New Jersey Nets . Con los Nets fue donde jugó sus mejores años , batiendo récords de la franquicia como el jugador con más triples en un partido (9) o más puntos en una temporada (2.070). Además condujo a los de New Jersey a tres ediciones de los playoffs , de 2005 a 2007.

