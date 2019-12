¿Villana o anti héroe? DC revela el verdadero origen de Harley Quinn

Una vez que logran recuperar a Harley y quieren escapar de su mente, Quinn fue en busca del recuerdo perdido y fue allí que descubrió que su mente había alterado ese momento de su vida y que Joker no la había empujado al tanque de químicos, si no que ella había decidido saltar a este por decisión propia, y que su mente había creado otra realidad para culpar a Joker de su vida criminal, cuando fue ella la que decidió convertirse en una villana.

