Viernes de hastío y reclamos

“Si este tema no se habla en sus casas, por ser tabú, tráiganlo a la mesa”, se escucha la voz de Serena Vamvas. Plantea que los jóvenes no dejarán la calle hasta que las autoridades den información sobre dónde están y cuál es la condición de los niños y niñas de los ocho albergues que, según Senniaf, se han cerrado. “Queremos los nombres de los pastores y las personas que manejaban los albergues”, exigió Vamvas.

