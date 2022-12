viernes 9 de diciembre de 2022

No seas demasiado exigente o radical con tu pareja porque podrías terminar perdiéndola. Aunque tengas razón en tus quejas no debes llevar las cosas demasiado lejos o todo estallará por los aires. Debes sujetar tu temperamento, especialmente en el día de hoy, o este te acabará jugando una mala pasada. Todo se solucionará.

No dejes que el pesimismo y las emociones negativas se adueñen de ti, porque hoy tendrás mucho peligro de que eso suceda, incluso aunque no exista un motivo sólido para ello. Hoy tendrás tendencia a ver los problemas gigantescos o puedes sentirte paralizado por la tristeza aunque debiera ser al contrario. Es algo pasajero.

No te aflijas porque el amor pueda causarte alguna situación especialmente triste o dolorosa, tú ves fatalidad donde a lo mejor hay suerte y el destino te ha quitado a una persona que no te convenía. Ese es, precisamente, el mensaje que los astros quieren darte en el día de hoy, lo que deseamos no siempre es lo que nos conviene.

En muchos momentos te sentirás agobiado porque tus sueños e ilusiones van a chocar claramente con las limitaciones que te impone la realidad en que vives. Debes tomar conciencia de que no todo se puede conseguir de un día para otro, desesperarte no sirve para nada ni te va a solucionar nada, todo llegará a su tiempo.

Sácale al día su lado bueno y disfruta con lo que tienes a mano, aunque no sea lo que estabas esperando. La vida va más lenta de lo que van tus deseos y proyectos íntimos, pero si le das tiempo al tiempo acabarás llegando a la meta. Ahora debes ser feliz con lo que tienes y no agobiarte por el futuro, porque todo va a llegar.

