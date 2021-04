viernes 9 de abril de 2021

Generalmente no lo haces y tiendes a despistarte un poco y estar a tu aire, pero hoy debes controlar un tema familiar en el que has hecho una inversión importante. Será muy revelador y sorprendente lo que está sucediendo y deberás frenarlo.

Día bastante rutinario en general, aunque por la tarde puedes obtener buenas respuestas a algunas preguntas que has hecho en los estudios o en un proyecto conjunto. Si hay sorpresas serán favorables a lo que te has propuesto.

Intentarás convencer a tu pareja para hacer algo que te apetece mucho y que no es algo convencional. Si sabes utilizar las palabras oportunas, no te será nada difícil conseguirlo. A partir de ahí, deja volar tu imaginación y sorpréndela.

Si alguien te sugiere hacer alguna clase de ejercicio o deporte, no se te ocurra decir que no, ya que estás en el momento oportuno de recuperar esas costumbres que tan bien le sientan a tu organismo. Al principio te costará, pero después te alegrarás.

Hay algunas fuerzas que hoy no te van a fallar y físicamente te sentirás bastante mejor que en días pasados. Respira hondo la primavera y deja que te llene de energía y ganas de moverte. Si puedes, no te quedes en casa, sal a la calle.

Si intentas solucionar un problema relacionado con la tecnología, es mejor que no quieras solventarlo sin consultar con alguien que realmente sepa. Es cierto que para eso debes invertir algo de dinero, pero no te debe importar invertir en ello.

No te van a faltar hoy motivos para estar alegre y sentir una corriente de afecto y cariño importante a tu alrededor. Alguien te demuestra lo mucho que te quiere, y eso es algo que no tiene precio para ti. Será un día especialmente agradable y feliz.

