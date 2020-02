Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 7 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Habrá un tono general bastante bueno en todo lo que hagas hoy y si alguien intenta que te apartes de tus cosas, ten en cuenta que no conviene dejarse llevar por egoísmos ajenos, incluso si son de un amigo. Debes mantener tu agenda sin variaciones.

Tauro

Esta noche tendrás muchas ganas de salir, pasarlo bien o quedar con un grupo para ir preparando alguna actividad divertida o lúdica para dentro de poco. Todo eso se te dará de maravilla y la armonía reinará en todo lo que hagas. Tu simpatía destacará.

Géminis

Hoy notas un avance importante en una tarea que te has propuesto y que te lleva tiempo y esfuerzo y a la que dedicas mucha energía mental. Ese paso que vas a dar te proporciona mucha satisfacción y sonrisas. Poco a poco te acercas a un sueño importante.

Cáncer

No te faltan sonrisas porque disfrutas de una actividad que te trae muchas emociones, ya sea la música, el baile, la lectura, el cine o el deporte. Cualquier cosa que hagas hoy va ser muy agradable. Descansarás de los ajetreos pasados y haces planes de viaje.

Leo

Cuanto más pacífico intentes estar, mejor te saldrán las cosas y más concentración tendrás en lo que hagas, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. Hoy toca respirar hondo y dejarse llevar, sin discutir con nadie. Ya verás cómo encuentras más sonrisas a tu alrededor.

Virgo

Algo que no veías claro en una relación, ahora se ve a volver tan nítido como la luz del día. Eso es algo que vas a notar casi de repente, pero que no es tan raro si te paras a analizarlo. Es algo bastante importante lo que va a suceder a partir de ahora.

Libra

No tendrás ninguna clase de pereza hoy para terminar algo que ya te está aburriendo, pero te darás cuenta de que así lo puedes dar por zanjado y disfrutar con más plenitud del fin de semana. Vas a improvisar planes, pero te saldrán bien.

Escorpio

Es mucho más importante para ti no escuchar a una personas que trae y lleva cotilleos que hacerle caso y creer todo lo que cuenta. Cuanto más te alejes de todo eso, más pronto te pondrás de buen humor porque lo que te transmite no es positivo.

Sagitario

No debes estar en tensión por tener que decirle a un amigo que no quieres ir por la misma senda que va él y que no te gusta lo que hace. Es tu decisión y debe de respetarla, así que díselo con toda calma. Es posible que se lo tome a mal, pero no debes ceder.

Capricornio

No le busques tres pies al gato, porque no los tiene, en un tema profesional en el que no han contado contigo. La decisión viene de alguien que ni te lo supones y tiene sus razones. Asúmelo y empieza a pensar en el siguiente paso la semana próxima.

Acuario

No anda lejos el momento en que decidas que debes cambiar algunas cosas en tu vida. Si no tienes pareja y lo deseas, no debes poner tantas trabas ni desconfiar tanto de los demás. Abre tu corazón para que pueda entrar quien lo desee, no es tan complicado.

Piscis

No te distraigas con lo anecdótico y céntrate en lo importante hoy incluso aunque sientas ya el peso del cansancio de toda la semana. Hay una reunión o una prueba que pasarás bien si te esfuerzas un poco y haces ver tus conocimientos.