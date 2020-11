viernes 6 de noviembre de 2020

Ojo con el perfeccionismo exagerado en algo que quieres hacer solo o sola. Si se trata de algo doméstico, plantéate que a lo mejor no hace falta que sea perfecto y que nadie te va a hacer ningún examen. No te pongas el listón tan alto.

Utilizar el humor puede ser muy curativo hoy para ti en cualquier circunstancia incluso si no es nada divertida y presenta algún tono negativo. Te hará relativizar el problema, inténtalo y verás cómo hay cosas que no son tan graves.

No pienses en negativo ni te dejes llevar por la ira si encuentras algún problema o cualquier obstáculo en el trabajo. Si se trata de una persona con la que no te entiendes, lo mejor es que intentes el diálogo. Expón tus opiniones e ideas sin temor.

No te gustará meterte en demasiados asuntos laborales que crees que no van contigo y prefieres estar un poco al margen de todo, pero es no es demasiado generoso por tu parte. Piénsalo y te darás cuenta de que debes adoptar una postura clara.

