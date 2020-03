Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes dejar que un patrón limitador que hay en tu interior te impida hacer nada de lo que te apetece hoy. Es hora de saltarse algunas reglas y disfrutar de todo lo que te ofrece la vida, que es mucho. Lo pasarás muy bien por la noche si te dejas llevar.

Tauro

Terminas la semana con ánimos renovados porque te llegan buenas noticias sobre un problema relacionado con una propiedad y que no acababa de arreglarse. Ahora todo marcha mejor en ese aspecto y es algo que te hace respirar con mucha alegría.

Géminis

Lo mejor que puedes hacer hoy es darte un descanso o buscar un plan lo más tranquilo posible que te lleve a no darle vueltas a lo que ha sucedido con una persona ciertamente desagradable. Olvídalo cuanto antes, sácalo de tu presente.

Cáncer

Te preocuparás por la salud de un amigo e incluso harás un hueco para ir a visitarle y a darle un rato de compañía. Esa generosidad no caerá en saco roto porque la va a valorar mucho y te sentirás bien. En general, talante tranquilo y sin agobio de ninguna clase.

Leo

Hoy te gustará estar muy a tu aire y que nadie te moleste con problemas que no son de tu incumbencia y que supongan una carga para ti, ya que no podrás solucionarlos. Intenta explicarlo, y si no puedes pon una excusa y aléjate de todo eso.

Virgo

Preocuparse por lo que piensen los demás de ti no tiene sentido, ya que quien tiene que vivir contigo eres tu. Quiérete más y no permitas que nadie te diga cuál es tu camino. Solo tu lo sabes de verdad y si no es así, quien debe buscarlo eres también tu.

Libra

Es importante que hoy muestres respeto por las ideas de los demás, ya que hay alguien cerca que no está de acuerdo contigo en muchas cosas, pero es alguien que merece la pena. Practica la tolerancia e intenta comprender, abre tu mente.

Escorpio

Sólo tu puedes hacerte feliz a ti mismo y para eso es necesario que dejes atrás algunos prejuicios que realmente no te sirven para nada. Hoy lo verás muy claro después de hablar con alguien muy sabio. Tendrás tiempo para reflexionar sobre ello.

Sagitario

Vas a tener la oportunidad de ver o escuchar a alguien que te puede aportar mucho en un nuevo terreno, en un ámbito o en un tema que es nuevo para ti, pero que te va a reportar mucha felicidad. Deja que esos conocimientos lleguen a ti.

Capricornio

Lo que hagas hoy será importante para afianzar una relación que hace poco ha comenzado y en la que aún estás un poco titubeante. No hay porqué temer nada, simplemente ser uno mismo. Sal y pon un punto de ingenuidad y diversión en ella.

Acuario

La sencillez es algo que no va mucho contigo hoy y quizá te guste ser excesivo o excesiva para conseguir ser el centro de todas las miradas o de todas las redes sociales. Te divertirás, pero procura no enfadarte si hay comentarios de todo tipo.

Piscis

Alguien se va a acordar mucho de ti hoy y estarás muy feliz de ver cómo te apoyan o cómo te muestran ese afecto por cualquier medio, un wasap o una llamada de teléfono. Sal a celebrarlo con alguien querido. Te reconforta recibir todo ese cariño.